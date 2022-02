Balade en trottinette électrique tout-terrain Office de Tourisme et du Thermalisme La Roche-Posay Catégories d’évènement: La Roche-Posay

Montez sur ces trottinettes 100% électriques et facilement maniables, et promenez-vous en plein cœur de la nature rochelaise. Elles sont équipées de grosses roues tout terrain, type VTT, avec une batterie et un moteur performant qui va vous propulser tout le long de votre périple, des engins très faciles à prendre en main ! Une expérience sportive extraordinaire, à partager seul, à 2 ou en famille. Sensations garanties ! A partir de 12 ans. MESURES SANITAIRES LIEES AU COVID-19 : – charlottes à usage unique, désinfections à chaque utilisation des casques et des poignées des trottinettes – gilets jaunes désinfectés après chaque client et nettoyés régulièrement – respect des règles de distanciation sociale préconisées par le gouvernement et rallongement des distances de sécurité à 10 mètres pendant la balade – les encadrants porteront un masque et il est demandé à l’ensemble participants, même les plus jeunes, d’en faire de même pour des raisons de respect mutuel – du gel hydroalcoolique sera proposé avant, pendant et après la balade – groupes de 9 participants maximum

39 € / adulte – 35€ / enfant (12-16 ans)

C’est fun, c’est écolo et c’est surtout une façon inédite de découvrir de nouvelles sensations à La Roche-Posay. Office de Tourisme et du Thermalisme 14 boulevard Victor Hugo 86270 LA ROCHE-POSAY La Roche-Posay Vienne

2022-04-15T14:30:00 2022-04-15T16:00:00;2022-04-29T14:30:00 2022-04-29T16:00:00;2022-05-13T14:30:00 2022-05-13T16:00:00;2022-05-27T14:30:00 2022-05-27T16:00:00;2022-06-10T14:30:00 2022-06-10T16:00:00;2022-06-24T14:30:00 2022-06-24T16:00:00;2022-07-08T10:00:00 2022-07-08T11:30:00;2022-07-22T14:30:00 2022-07-22T16:00:00;2022-08-05T10:00:00 2022-08-05T11:30:00;2022-08-19T14:30:00 2022-08-19T16:00:00;2022-09-02T14:30:00 2022-09-02T16:00:00;2022-11-04T14:30:00 2022-11-04T16:00:00

