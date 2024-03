Balade en trottinette électrique Office de Tourisme Seignosse, vendredi 12 avril 2024.

Balade en trottinette électrique Office de Tourisme Seignosse Landes

Balade nature et gourmande en trottinette électrique tout terrain.

Dès 12 ans.

Balade nature et gourmande en trottinette électrique tout terrain

Partez découvrir la forêt landaise et respirez l’essence des pins à destination de la réserve naturelle de l’étang noir, halte dégustation du traditionnel Pastis Landais et retour au point de départ via les pistes de la grande et belle pinède de Seignosse. Une expérience conviviale à vivre en couple, famille et en petit groupe, guidé par votre animateur sportif diplômé d’état.

Horaires de 11h à 12h30

Départ Office de tourisme.

Tarif 53,10€ (après remise*) au lieu de 59€.

*bénéficiez de -10% en réservant en ligne avec le code promo « Seignosse2024 ».

Encadrement, assurance, équipement et matériel inclus.

Maximum 8 personnes.

A partir de 12 ans.

→ Réservation obligatoire sur www.izirider40.com ou au 06 18 45 57 40. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 11:00:00

fin : 2024-04-12 12:30:00

Office de Tourisme 1 avenue des Lacs

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Balade en trottinette électrique Seignosse a été mis à jour le 2024-03-08 par OT Seignosse