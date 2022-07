BALADE EN TROTTINETTE ÉLECTRIQUE Paulhan, 5 août 2022, Paulhan.

BALADE EN TROTTINETTE ÉLECTRIQUE

Avenue de la Gare Paulhan Hérault

2022-08-05 – 2022-08-05

Balade sportive et dégustation. Au cœur des vignes et au bord de l’Hérault, partez à l’aventure en trottinette électrique ! Une découverte du patrimoine et du terroir de la clairette de Paulhan et d’Usclas d’Hérault, ses vignes, ses bords d’Hérault et ses moulins. La balade se termine par une dégustation de vins.

Proposé par Terralada et le Service Tourisme

