Landes Balade nature et gourmande en trottinette électrique tout terrain :

Découverte de la forêt de Seignosse, typique des Landes, de façon ludique. A la recherche de nouvelles sensations, empruntez les chemins sablonneux et prenez un bain de verdure jusqu’à la réserve naturelle de l’Etang Noir. Halte dégustation du traditionnel “Pastis Landais” à Seignosse bourg. Une expérience conviviale à vivre en couple, en famille et en petit groupe, guidé par votre animateur sportif diplômé d’état. Horaires : de 13h à 14h30.

Départ : Office de tourisme.

Tarif : 55€. Bénéficiez de -10% en réservant en ligne avec le code promo « Seignosse2023 ».

Encadrement, assurance, équipement et matériel inclus.

Maximum : 6 personnes.

A partir de 12 ans.

→ Réservation obligatoire sur : www.izirider40.com ou au 06 18 45 57 40.

Découverte de la forêt de Seignosse, typique des Landes, de façon ludique. A la recherche de nouvelles sensations, emprunter les chemins sablonneux et dévaler les pistes forestières en toute confiance.

+33 6 18 45 57 40

Office de Tourisme 1 avenue des Lacs Seignosse

