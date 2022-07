BALADE EN TROTTINETTE ÉLECTRIQUE Fontès, 12 août 2022, Fontès.

BALADE EN TROTTINETTE ÉLECTRIQUE

Fontès Hérault

2022-08-12 09:30:00

Fontès

Hérault

Fontès

Balade sportive et dégustation. Au cœur des vignes, partez à l’aventure en trottinette électrique ! Une découverte du patrimoine et du terroir de Fontès, ses vignes, ses anciens volcans et ses points de vue à couper le souffle. La balade se termine par une dégustation de vins.

Proposé par Terralada et le Service Tourisme

Fontès

