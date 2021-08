Château-Thébaud Château-Thébaud Château-Thébaud, Loire-Atlantique BALADE EN TROTTINETTE ÉLÉCTRIQUE ET DEGUSTATION Château-Thébaud Château-Thébaud Catégories d’évènement: Château-Thébaud

Château-Thébaud Loire-Atlantique Château-Thébaud 39 EUR Le domaine de la Chauvinière est situé en plein cœur du muscadet. Vous le découvrirez au cours d’un parcours original dans les vignes en trottinettes électriques. Puis une dégustation vous sera proposée dans le nouvel espace de dégustation. conditions : minimum de 6 personnes pour que la visite puisse avoir lieu.

Age minimum de 12 ans. Réservation 7 jours avant. ///

Nota : un pass sanitaire valide devra être présenté par les personnes majeures

Château-Thébaud La Chauvinière DOMAINE JEREMIE HUCHET