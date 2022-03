Balade en trottinette électrique à Gastes Gastes, 12 juillet 2022, Gastes.

Balade en trottinette électrique à Gastes Gastes

2022-07-12 – 2022-07-12

Gastes Landes

EUR 4 4 Conçue pour de la balade et des sorties découvertes, la Trott’Odyssée vous offre des sensations de liberté et de légèreté. Sa prise en main rapide permet une autonomie et un confort immédiat.

Le concept est simple, se balader à la découverte du paysage et l’environnement. Cette trottinette unique s’adresse à tout public, sportif ou non, pour des sorties inoubliables à Gastes.

Réservation obligatoire en ligne ou dans les bureaux d’information touristique.

Session de 45 minutes par personne

Pour adultes et ados à partir de 12 ans.

8 participants maximum par créneau.

+33 5 58 78 20 96

Trottodyssee

Gastes

dernière mise à jour : 2022-03-09 par