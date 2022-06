BALADE EN TRAIN HISTORIQUE Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: 11000

2022-06-04 07:58:00 07:58:00 – 2022-06-04

Carcassonne 11000 22 42 EUR Le Train Historique de Toulouse reprend sa route à la rencontre de son confrère Le Train Jaune…le samedi 4 juin prochain. Pour cette sortie le train sera tracté par la locomotive électrique de type BB 7200, des années 80 et récemment préservée par les membres bénévoles de l’amicale des cheminots de Toulouse. Départ à 6h43 de Toulouse-Matabiau

Départ à 7h43 de Bram

Départ à 7h58 de Carcassonne

Départ à 8h21 de Lézignan-Corbières Arrivée à 9h55 à Villefranche-Vernet les Bains.

Départ à 19h38 de Villefranche-Vernet les Bains

Arrivée à 21h29 à Lézignan-Corbières

Arrivée à 21h53 à Carcassonne

Arrivée à 22h07 à Bram

Arrivée à 23h05 à Toulouse-Matabiau contact@trainhistorique-toulouse.com +33 5 61 09 42 61 https://www.trainhistorique-toulouse.com/ Carcassonne

