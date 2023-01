Balade en tracteur vintage – Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Catégories d’Évènement: Manche

Manche Montez à bord de la carriole et laissez-vous mener par le tracteur Renault 1969 de la ferme-musée. Durée de la balade : environ 20 min.

Activité 1.50€/pers en plus de l’entrée au musée.

A partir de 14h30, départs toutes les 30 min jusqu’à 17h. musee.sainte-mere@manche.fr +33 2 33 95 40 20 https://www.manche.fr/patrimoine/ferme-musee-cotentin-N.aspx Ferme-musée du Cotentin 1 chemin de Beauvais Sainte-Mère-Église

