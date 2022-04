Balade en tracteur vintage – Ferme-musée du Cotentin

Balade en tracteur vintage – Ferme-musée du Cotentin, 13 juillet 2022, . Balade en tracteur vintage – Ferme-musée du Cotentin

2022-07-13 – 2022-07-13 Montez à bord de la cariole tractée par un Renault de 1969 ! Découverte du chemin bocager longeant la ferme-musée. Supplément 1€/pers.

Départs toutes les 30 min entre 14h30 et 17h. Montez à bord de la cariole tractée par un Renault de 1969 ! Découverte du chemin bocager longeant la ferme-musée. Supplément 1€/pers.

Départs toutes les 30 min entre 14h30 et 17h. Montez à bord de la cariole tractée par un Renault de 1969 ! Découverte du chemin bocager longeant la ferme-musée. Supplément 1€/pers.

Départs toutes les 30 min entre 14h30 et 17h. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville