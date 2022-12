BALADE EN TRACTEUR – DOMAINE DE L’OULIVIE Combaillaux Combaillaux Combaillaux Catégories d’évènement: Combaillaux

Hérault Combaillaux 6 EUR Pendant les vacances de Noël, nous organisons des Balades en tracteur dans notre oliveraie.

Réalisées par les membres de l’équipe, nos balades durent environ 1h30. Elles sont suivies d’une dégustation gourmande de nos huiles, olives, purées d’olive et vinaigres. Elles vous feront voyager au cœur de notre oliveraie, sur le chemin « L’Or de mon Grand-père »

Partez à la découverte de notre beau domaine et dégustez nos olives, huiles et vinaigres !

De l’origine du domaine, à nos jours … De la récolte d’olives de table, à la récolte d’olives à huile …

En famille ou entre amis, partagez un moment hors du temps ! Jours : lundi, mercredi, vendredi à 10h30 ou 14h30, SUR RESERVATION.

