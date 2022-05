Balade en terre insolite à la tourbière du Pré Maudit à Gathemo Gathemo, 29 juillet 2022, Gathemo.

A l’abri des regards, ce lieu empreint de légendes offre un paysage étonnant de bruyères, de myrtilles, de jonc coton… Venez découvrir ce site avec un guide qui vous aidera à observer ses fleurs rares et sa petite faune, mais aussi à comprendre sa gestion, passée et actuelle. Gratuit. Animation proposée par le Conseil départemental de la Manche sur l’Espace Naturel Sensible de la tourbière de la Lande Mouton. Contact : CPIE du Cotentin.

Inscription obligatoire au 02 33 46 37 06 – Rdv aire de stationnement du Pré Maudit (direction indiquée à partir du bourg de Gathemo).

accueil@cpiecotentin.com +33 2 33 46 37 06 http://www.cpiecotentin.com/

