Balade en Stand Up Paddle ou en Kayak sur la Seulles

2022-04-09 10:00:00 – 2022-04-09 11:30:00 Partez à la découverte de la Seulles en famille entre amis, ou bien seul en stand Up paddle (simple ou collectif) ou en kayak en compagnie d’un moniteur de l’école de voile de Courseulles. Vous découvrirez ainsi l’ensemble de la Seulles, sa flore et sa faune intrigantes. Comme le vulpin bulbeux (espèce protégée au niveau régional) ou bien la musaraigne aquatique (mammifère protégé en France), l’agrion de mercure (espèce également protégée que l’on observe souvent sur la vallée de la Seulles), et bien d’autres encore… Le circuit débutera à la cale de mise à l’eau de l’école de voile qui sera également le point de retour.

Nous irons à la découverte de cet environnement à la croisée de la campagne et de la mer sur cette sortie nautique de 2h accompagnée d’un(e) moniteur ou monitrice diplômé(e). Pour tout public sachant nager.

A partir de 13 ans (stand Up paddle simple) et 7 ans (stand Up paddle collectif), kayak biplace (à partir de 8 ans) et kayak simple (à partir de 13 ans)

Les mineurs doivent être obligatoirement accompagnés d’un majeur.

