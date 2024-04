Balade en stand up paddle dans la ria du Goyen derrière la Poste Audierne, lundi 15 avril 2024.

Balade en stand up paddle dans la ria du Goyen derrière la Poste Audierne Finistère

Cette balade est idéale pour les débutants ou pour juste profiter des eaux calmes et du courant pour admirer les paysages des rias de l’Ouest Cornouaille. Départ de l’estuaire du Goyen, de la rivière de Pont-l’Abbé ou de l’Odet pour remonter dans les terres et découvrir un autre Finistère.

Nous nous adaptons aux conditions météos et aux marées, retrouvez tous le planning dans notre agenda ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15

fin : 2024-10-31

derrière la Poste 19 rue Lamrtine

Audierne 29770 Finistère Bretagne

