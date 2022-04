Balade en skateboard électrique Seignosse Seignosse Catégories d’évènement: 40510

Seignosse 40510 EUR 35 35 Que diriez-vous d’une superbe balade sur une planche qui avance toute seule ? Amoureux de la nature ou amateur de glisse, soyez les bienvenus, les sensations seront au rendez-vous ! Nos planches sont équipées de moteur électrique, 100% écoresponsable. Deux départs dans l’après-midi : à 14h et à 15h30

Durée 1h30

Tarif : 35€ par personne

Accessible à tous, à partir de 8 ans.

Réservation obligatoire au 06 63 32 30 16

Départ : devant l’Office de Tourisme 1 avenue des Lacs Seignosse

