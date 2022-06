Balade en side-car – circuit bière et vin dans le Luberon (4h) – BE2, 4 février 2022, .

Balade en side-car – circuit bière et vin dans le Luberon (4h) – BE2

2022-02-04 – 2022-05-29

390 390 Un tour en side-car vintage accompagné de votre guide ; partons sur les routes du nord d’Aix pour découvrir le Lubéron, visite du village de Lourmarin (marché le vendredi matin), avec une visite et dégustation de votre choix, domaine viticole ou brasserie distillerie.



Option beer-tour : partons sur les routes du nord d’Aix-en-Provence pour découvrir, la brasserie / distillerie dans un cadre exceptionnel niché au bord d’un lac à plus de 500m d’altitude. La gamme est composée de 6 bières, de la rosé hibiscus, blanche calisson en passant par la blonde originale ou bien la fameuse triple, leurs produits sauront vous séduire.



Option wine-tour : dans le Luberon visite d’un domaine viticole pour une dégustation des vins sur des domaines atypiques.



➜ Attention possibilité d’annulation et de report en cas de vent supérieur à 60km/h et de pluie.

➜ Visites et dégustations incluses

➜ Départ de l’Office de Tourisme

➜ Équipement fourni

➜ Durée : 4h environ

➜ A partir de 4 ans

​➜ Les animaux sont interdits



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

dernière mise à jour : 2022-03-24 par