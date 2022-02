Balade en side-car : Bières, vins et Gorges du Verdon / BE5 Aix-en-Provence, 1 juin 2022, Aix-en-Provence.

Balade en side-car : Bières, vins et Gorges du Verdon / BE5 Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence

2022-06-01 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-31 17:00:00 17:00:00 Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

590 590 Un tour en side-car vintage accompagné de votre guide, une façon originale de profiter pleinement des paysages et des vues panoramiques des Gorges du Verdon.



Les Gorges du Verdon : nous traverserons la montagne Sainte-Victoire pour nous diriger vers le lac d’Esparron pour une petite baignade ou vers les Gorges pour le lac de Sainte-Croix et Moustier.



Beer-tour : partons sur les routes du nord d’Aix-en-Provence pour découvrir, la brasserie / distillerie dans un cadre exceptionnel niché au bord d’un lac à plus de 500m d’altitude. La gamme est composée de 6 bières, de la rosé hibiscus, blanche calisson en passant par la blonde originale ou bien la fameuse triple, leurs produits sauront vous séduire.



Wine-tour : dans le Luberon visite d’un domaine viticole pour une dégustation des vins sur des domaines atypiques. avec en option un pique-nique sur le domaine (sur demande).



➜ Attention possibilité d’annulation et de report en cas de vent supérieur à 60km/h et de pluie.

➜ Visites et dégustations incluses

➜ Pique nique sur demande (25€/pers)

​➜ Equipement fourni

➜ Départ de l’Office de Tourisme

➜ Durée : 7h environ

➜ A partir de 4 ans

​➜ Les animaux sont interdits



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

Une façon originale de découvrir les Gorges du Verdon durant toute une journée : dégustions de bières et vins dans un domaine.

dernière mise à jour : 2022-02-08 par