619 619 Un tour en side-car vintage accompagné de votre guide ; partons sur les routes du nord d’Aix pour découvrir le Lubéron, visite du village de Lourmarin et de son marché et arrêt un domaine viticole pour un parcours histoire et dégustation avec pique-nique sur le domaine ; puis visite de villages pittoresque aux alentours, Bonnieux, Gorde, Lacoste…



Visites et dégustations incluses. Équipement fournis

Durée : 7h environ. A partir de 4 ans

​Les animaux sont interdits.



Possibilité de faire d’autres parcours sur mesure et sur demande pour toutes les balades de 2h,1/2 journée, journée complète. Attention possibilité d’annulation et de report en cas de vent supérieur à 60km/h et de pluie.

Journée 1 ou 2 personnes. Une façon originale de découvrir le Luberon : Marché de Lourmarin, Bonnieux, Gordes, Lacoste… Dégustation et pique nique dans un domaine viticole.

