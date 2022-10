Balade en Roller Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Châteaurenard

Balade en Roller

Place Isidore Rollande Châteaurenard

2022-10-07

Place Isidore Rollande Châteaurenard Bouches-du-Rhne

2022-10-07 – 2022-10-07 Châteaurenard

Bouches-du-Rhne Tout le monde est invité à cette balade familiale, pour une boucle de 5kms, en toute convivialité !

Accompagnements en vélo, ou trottinettes (non motorisés), acceptés.



Avec votre équipement (Roller + casque + protections + petit sac à dos avec bouteille d’eau).



Pré-inscription conseillée. Balade roller organisé par la Palestre. +33 6 85 28 03 00 Châteaurenard

