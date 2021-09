La Londe-les-Maures Boulodrome Plage de l’Argentière ouest à La Londe les Maures. La Londe-les-Maures, Var Balade en réalité augmentée “De la mine à l’usine, La Londe les Maures” avec l’application Archistoire Destination Var. Boulodrome Plage de l’Argentière ouest à La Londe les Maures. La Londe-les-Maures Catégories d’évènement: La Londe-les-Maures

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Boulodrome Plage de l’Argentière ouest à La Londe les Maures.

Revivez l’épopée industrielle qui a révolutionné, au XIXe siècle, le quartier rural d’Hyères qu’était alors La Londe les Maures. Le long du parcours, 11 sites phares se dévoilent sur votre smartphone avec des panoramas à 360° où se superposent des photos d’antan, des reconstitutions d’éléments disparus et bien d’autres surprises. Téléchargement gratuit de l’application sur les stores puis sélection de la storie “De la Mine à l’usine, La Londe les Maures”. Sans connexion nécessaire, démarrez l’expérience à distance ou laissez-vous guider par géolocalisation pour une expérience immersive depuis le point de départ situé près du boulodrome de la Plage de l’Argentière extrémité ouest à La Londe les Maures. Liens vers l’application : > App store : [[https://apps.apple.com/us/app/archistoire-destination-var/id1514782019](https://apps.apple.com/us/app/archistoire-destination-var/id1514782019)](https://apps.apple.com/us/app/archistoire-destination-var/id1514782019) >Google Play : [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.archistoire.archistoire](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.archistoire.archistoire)](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.archistoire.archistoire)

