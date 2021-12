Soultzeren Soultzeren Haut-Rhin, Soultzeren Balade en raquettes « Sous les étoiles » Soultzeren Soultzeren Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Soultzeren

Balade en raquettes « Sous les étoiles » Soultzeren, 23 décembre 2021, Soultzeren. Balade en raquettes « Sous les étoiles » Soultzeren

2021-12-23 – 2021-12-30

Balade en raquettes à la tombée du jour suivie d'une observation des étoiles et constellations autour d'un feu de camp. Repas au Seestaedltle dans une auberge typiquement alsacienne en option sur réservation.

Les jeudis: 23/12/21, 30/12/21, 06/01/22, 13/01/22,03/02/22, 10/02/22, 17/02/22, 24/02/22, 03/03/22

Sortie à partir de 8 ans
Chien et porte bébé interdit

