Obernai

Bas-Rhin EUR Quand les conditions d’enneigement le permettent, un Accompagnateur en Montagne BE Alpinisme vous encadre pour une balade en raquettes au Champ du Feu. Une activité facile et originale pour découvrir la nature en hiver. Durée environ 2h15, accessible à tous dès 7 ans. Matériel fourni, assurance en RC et une boisson chaude offerte.

Dates : les mercredis et samedis à 14h et les dimanches à 10h. Pendant les vacances scolaires, tous les jours à 14h. Encadrée par un accompagnateur en montagne, durée 2h30 environ, accessible à tous dès 7 ans, matériel compris, boisson chaude offerte. RDV Champ du Feu. Si l’enneigement le permet … +33 6 78 58 29 68 Obernai

