2023-02-08 16:45:00 16:45:00 – 2023-02-08 20:00:00 20:00:00 Au programme : montée en télésiège, découverte panoramique, balade en raquettes avec flambeaux et collation à la cabane de Counques.

Randonnée accompagnée. Sous réserves des conditions météorologiques. Détails :

Rendez vous 16h15/16h30

16h30 : Accueil et consignes.

16h35 : Montée TSD de Bédéret.

17h00 : Découverte panoramique.

17H15 : Départ de la raquette nocturne.

18h15 : Cabane conques (collation ).

18H45 : Retour vers le parking de Bédéret.

19H45 : Arrivée parking Bédéret. Réservation obligatoire :

Chez Mlle Flor (Luz-Saint-Sauveur) ou par téléphone au 06 47 03 49 19. Tarif : 30 €/personne.

