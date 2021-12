Bœrsch Bœrsch Bas-Rhin, Bœrsch Balade en raquettes au Champ du Feu Bœrsch Bœrsch Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bœrsch Bas-Rhin Bœrsch EUR Découvrez le Champ du Feu sous la neige ! Niveau facile, accessible à partir de 7 ans, encadré par un accompagnateur en montagne BE. Matériel fourni et une boisson chaude offerte. Assurance en RC. Durée : 2h30 environ. Sorties proposées sur inscription et selon enneigement par Randonnée verte, 13 rue de Dietrich à Boersch.

Sous réserve de faisabilité en fonction de la météo. Matériel : vêtements chauds, gants, bonnet, chaussures montantes ou de randonnée ( pas de Moon boots). Avec un animateur breveté d’état, en raquette, découvrez les secrets du Champ du Feu immaculé* !

Matériel, assurance en RC et boisson chaude inclus !

