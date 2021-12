Gérardmer Gérardmer Gérardmer, Vosges BALADE EN RAQUETTE Gérardmer Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

2021-12-27 – 2021-12-30

BALADE EN RAQUETTE
Gérardmer, 27 décembre 2021 - 30 décembre 2021

Immersion dans la montagne enneigée en famille ou entre amis (6 personnes max). 130€ la demie-journée. Matin ou après-midi. Matériel mis à disposition. Transport assuré depuis Gérardmer. Boisson chaude offerte.

Contact: guidatpierre@free.fr / +33 6 81 80 15 42
http://guidatpierre.free.fr/vtt%20%E9l%E9ctrique.html

