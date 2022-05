Balade en poésie

2022-08-18 – 2022-08-18 Jean-Albert Guénégan vous convie à une balade en poésie sur les sentiers Locquirécois.

Lieu de RDV à confirmer. Munissez-vous de chaussures de marche et d’une bouteille d’eau. Jean-Albert Guénégan vous convie à une balade en poésie sur les sentiers Locquirécois.

Lieu de RDV à confirmer. Munissez-vous de chaussures de marche et d'une bouteille d'eau.

