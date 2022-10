Balade en pleine conscience

2022-11-14 14:00:00 – 2022-11-14 15:30:00 En pleine nature, reprenez contact avec vos sens, évadez-vous en vous ressourçant. Découverte de l’environnement, éveil des sens, prise de conscience du corps, pour un véritable ressourcement . Marche en pleine conscience, respiration en forêt, relaxation multi-sensorielle, méditation. Pour adultes et adolescents. Lieu de RDV Seichebrières ou à voir à la réservation avec l’accompagnatrice. En pleine nature, reprenez contact avec vos sens, évadez-vous en vous ressourçant. Marche en pleine conscience, relaxation multi-sensorielle, méditation. Pour adultes et adolescents. ©Francine Batsère dernière mise à jour : 2022-10-13 par

