Seichebrieres Seichebrières Seichebrieres Balade en pleine conscience Seichebrières Seichebrieres Catégorie d’évènement: Seichebrieres

Balade en pleine conscience Seichebrières, 4 octobre 2021, Seichebrieres. Balade en pleine conscience

du lundi 4 octobre au mercredi 8 décembre à Seichebrières

En pleine nature, reprenez contact avec vos sens, évadez-vous en vous ressourçant. Marche en pleine conscience, relaxation multi-sensorielle, méditation. Pour adultes et adolescents. Lieu de RDV communiqué à l’inscription : Châteauneuf, Seichebrières, Combreux, Ingrannes, Vitry aux Loges ou Jargeau

Voir https://petitspasbienetre.com/

En pleine nature, reprenez contact avec vos sens, évadez-vous en vous ressourçant. Marche en pleine conscience, relaxation multi-sensorielle, méditation. Pour adultes et adolescents. Seichebrières Seichebrieres Seichebrieres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-04T14:00:00 2021-10-04T15:30:00;2021-11-07T09:00:00 2021-11-07T10:30:00;2021-12-08T13:00:00 2021-12-08T14:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Seichebrieres Autres Lieu Seichebrières Adresse Seichebrieres Ville Seichebrieres lieuville Seichebrières Seichebrieres