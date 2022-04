Balade en petit train Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul Catégories d’évènement: Oise

Villers-Saint-Paul

Balade en petit train Villers-Saint-Paul, 16 avril 2022, Villers-Saint-Paul. Balade en petit train Villers-Saint-Paul

2022-04-16 – 2022-04-16

Villers-Saint-Paul Oise Montez à bord d’un train mignature pour une balade sur rails (plus de 1000 mètres !) dans le Parc de la Brèche à Villers-Saint-Paul ! Organisé par les Amis de la Vapeur de l’Oise.

Ces journées sont susceptibles d'être annulées en fonction des conditions atmosphériques. Préparation des machines le matin. Les Amis de la Vapeur de l'Oise

Villers-Saint-Paul

