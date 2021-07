Ramatuelle Ramatuelle Ramatuelle, Var Balade en petit train touristique Ramatuelle Ramatuelle Catégories d’évènement: Ramatuelle

Balade en petit train touristique 2021-07-17

Ramatuelle Var EUR Balade d’exception, entre deux villages perchés.

Deux départs par jour : à 15h et à 17h.

Rendez-vous : 14h45 ou à 16h45. Retour 2 heures après.

Temps libre à Gassin d’une durée de 1/2h. dernière mise à jour : 2021-06-07 par

