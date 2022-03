Balade en petit train touristique en avril, mai & juin Ramatuelle Ramatuelle Catégories d’évènement: Ramatuelle

Ramatuelle Var EUR Balade d’exception, entre deux villages perchés.

Une balade qui emprunte une route pittoresque et offre une vue plongeante splendide sur les Îles d’Or.

Au départ de Gassin : 15h ou au départ de Ramatuelle : 16h office@ramatuelle-tourisme.com http://www.ramatuelle-tourisme.com/ Ramatuelle

