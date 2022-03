Balade en petit train touristique Embarcadère Vauban Promenade Gravelines Catégories d’évènement: Gravelines

Nord

Balade en petit train touristique Embarcadère Vauban Promenade, 23 avril 2022, Gravelines. Balade en petit train touristique

du samedi 23 avril au dimanche 24 avril à Embarcadère Vauban Promenade

Voyagez à l’allure du petit train entre la ville fortifiée et les hameaux de Gravelines afin de profiter des animations du week-end. Les horaires des arrêts : Site de Vauban Promenade : 14H – 15H – 16H – 17H (Dernier départ) Place Gustave Houriez (Hameau des Huttes) : 14H10 – 15H10 – 16H10 – 17H10 Sportica : 14H20 – 15H20 – 16H20 – 17H20 Boulevard Léo Lagrange (Hameau de Petit-Fort-Philippe – Face au restaurant “116”) : 14H30 – 15H30 – 16H30 – 17H30 Place Albert Denvers (Centre-ville de Gravelines) : 14H50 – 15H50 – 16H50 – 17H50

Gratuit – Sans réservation

Embarquez à bord de notre petit train touristique pour une découverte de la ville. Embarcadère Vauban Promenade Rue de Dunkerque Gravelines Gravelines Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T15:00:00;2022-04-23T15:00:00 2022-04-23T16:00:00;2022-04-23T16:00:00 2022-04-23T17:00:00;2022-04-23T17:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T15:00:00;2022-04-24T15:00:00 2022-04-24T16:00:00;2022-04-24T16:00:00 2022-04-24T17:00:00;2022-04-24T17:00:00 2022-04-24T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gravelines, Nord Autres Lieu Embarcadère Vauban Promenade Adresse Rue de Dunkerque Gravelines Ville Gravelines lieuville Embarcadère Vauban Promenade Gravelines Departement Nord

Embarcadère Vauban Promenade Gravelines Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gravelines/

Balade en petit train touristique Embarcadère Vauban Promenade 2022-04-23 was last modified: by Balade en petit train touristique Embarcadère Vauban Promenade Embarcadère Vauban Promenade 23 avril 2022 Embarcadère Vauban Promenade Gravelines Gravelines

Gravelines Nord