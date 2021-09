Chalonnes-sur-Loire Parvis de la mairie Chalonnes-sur-Loire, Maine-et-Loire Balade en petit train Parvis de la mairie Chalonnes-sur-Loire Catégories d’évènement: Chalonnes-sur-Loire

Vous profiterez de la vue imprenable depuis la Corniche angevine classée patrimoine mondial à l’Unesco, avant un retour à l’office de tourisme pour un verre de l’amitié. Durant cette balade, le chauffeur vous contera de nombreuses anecdotes sur l’histoire de la ville, les crues et le vignoble. RDV à 15 h 15 à l’office de tourisme, place de l’Hôtel de Ville. Départ à 15 h 30. Durée : 1 h 15.

Adulte : 7,5 €. Enfant de 5 à 12 ans : 4,5 €

Découvrez le cœur de ville de Chalonnes-sur-Loire et longez les quais de la Loire pour prendre la route du vignoble. Parvis de la mairie Place de l’Hôtel de Ville, Chalonnes-sur-Loire, 49290 Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

