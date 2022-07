Balade en paysage d’éleveurs Charre, 17 août 2022, Charre.

Balade en paysage d’éleveurs

Maison pour tous Charre Pyrénées-Atlantiques

2022-08-17 09:00:00 – 2022-08-17

Charre

Pyrénées-Atlantiques

Charre

EUR 11 Pour les fans de balade, les gourmets et tous les curieux…Venez marcher au fil de l’eau !

A partir de 9h : balade, découverte du monde de l’élevage et de la vallée du Saison, lecture de paysage, histoire et patrimoine de Charre.

Différentes animations ont été imaginées en collaboration avec les éleveurs et les acteurs locaux.

A partir de 12h30 : repas préparé par les artisans de Sauveterre, Jean-Michel Ihidoy, boucher-traiteur, et la Maison Charrier, pâtissier.

A 14h30 : visite de l’exploitation de Mr et Mme Sagaspy, le Gaec Laphaure, éleveurs d’Aquitaine et de poulets installés en vente direct.

+33 5 59 38 32 86

Charre

