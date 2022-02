Balade en paddle autour du Havre Sainte-Adresse Sainte-Adresse Catégories d’évènement: Sainte-Adresse

Seine-Maritime

Balade en paddle autour du Havre
Promenade Lebel Point nautique
Sainte-Adresse

2022-07-09 10:30:00 – 2022-07-09 12:30:00

Sainte-Adresse Seine-Maritime Sainte-Adresse Suivez le guide ! Embarquez sur votre stand-up paddle à l’estacade de Sainte-Adresse pour une balade de 2h. Votre accompagnateur, moniteur de la Société des Régates du Havre, adaptera votre parcours aux marées et aux conditions. Si vous mettez le cap sur le nord-ouest, vous aurez la possibilité de découvrir les impressionnantes falaises et les espèces qui les colonisent. Si vous partez vers le sud, c’est un véritable saut dans le passé qui vous sera proposé ! Vous bénéficierez d’une vue imprenable sur la Ville du Havre, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. A marée basse, vous aurez l’occasion unique de découvrir les épaves-vestiges du conflit à l’origine de la destruction de la cité havraise. A partir de 12 ans – Durée : 2h

Réservation obligatoire minimum 48h à l’avance.

secretariatvoile@lesregates.com +33 2 35 42 41 21 http://www.lesregates.com/

