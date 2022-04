BALADE EN NATURE : MÉTAMORPHOSE DU MIGRON Frossay Frossay Catégories d’évènement: Frossay

Frossay Loire-Atlantique Dans le cadre de son programme “Balades en nature”, le département de Loire-Atlantique propose régulièrement au grand public de découvrir gratuitement les espaces naturels qu’il gère. Pour cette “Balade en nature” à Frossay, c’est Estuarium qui vous emmène à la découverte du village de la Roche et de la réserve du Migron.

Difficile d’imaginer ici un port en bord de Loire, des trois-mâts empruntant le canal, un passage de bac permettant de traverser un important bras de Loire, de nombreuses îles…

Aujourd'hui, vous êtes au cœur d'une réserve naturelle, alors ouvrez l'œil, tendez l'oreille.. la nature s'offre à vous. Réservation : 02 40 57 71 80 ou estuarium@estuarium.fr

Aujourd'hui, vous êtes au cœur d'une réserve naturelle, alors ouvrez l'œil, tendez l'oreille.. la nature s'offre à vous. Réservation : 02 40 57 71 80 ou estuarium@estuarium.fr

