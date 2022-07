BALADE EN NATURE : LE TROU BLEU Lavau-sur-Loire Lavau-sur-Loire Catégories d’évènement: Lavau sur Loire

Loire-Atlantique

BALADE EN NATURE : LE TROU BLEU Lavau-sur-Loire, 4 août 2022, Lavau-sur-Loire. BALADE EN NATURE : LE TROU BLEU

Lavau-sur-Loire Loire-Atlantique

2022-08-04 – 2022-08-04 Lavau-sur-Loire

Loire-Atlantique Lavau-sur-Loire Le site de La Garenne, au sud-ouest de Lavau-sur-Loire, a abrité, sur près de 200 ans, des carrières d’extraction de granit. Aujourd’hui intégrées au domaine du Conservatoire du Littoral, elles offrent une vue privilégiée sur la vallée de l’estuaire de la Loire. Elles sont également des témoins de l’importante évolution morphologique de ce territoire estuarien. A la découverte de l’histoire de l’estuaire, à Lavau. estuarium@sfr.fr +33 2 40 57 71 80 Le site de La Garenne, au sud-ouest de Lavau-sur-Loire, a abrité, sur près de 200 ans, des carrières d’extraction de granit. Aujourd’hui intégrées au domaine du Conservatoire du Littoral, elles offrent une vue privilégiée sur la vallée de l’estuaire de la Loire. Elles sont également des témoins de l’importante évolution morphologique de ce territoire estuarien. Lavau-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Lavau sur Loire, Loire-Atlantique Autres Lieu Lavau-sur-Loire Adresse Lavau-sur-Loire Loire-Atlantique Ville Lavau-sur-Loire lieuville Lavau-sur-Loire Departement Loire-Atlantique

BALADE EN NATURE : LE TROU BLEU Lavau-sur-Loire 2022-08-04 was last modified: by BALADE EN NATURE : LE TROU BLEU Lavau-sur-Loire Lavau-sur-Loire 4 août 2022 Lavau-sur-Loire, Loire-Atlantique

Lavau-sur-Loire Loire-Atlantique