Venez découvrir dans le petit hameau de Château à côté de Cluny, nos trois amis Caramel, Vanille et Chocolat. Ce sont des alpagas qui sont arrivés il y a quelques mois dans notre région par l’initiative de Claire Matrat, guide conférencière et aussi zoothérapeute et psychothérapeute.

Nous vous proposons des balades nature, axées sur la botanique et sur la flore et la faune de Bourgogne, en compagnie des alpagas. Ces animaux sont très craintifs mais aussi très doux et apaisants. Claire vous parlera des alpagas, vous apprendra à les guider, et je vous parlerai botanique.

Nous finirons par une dégustation de produits locaux. Tout est réuni pour passer presque deux heures exceptionnelles et inoubliables!

https://www.billetweb.fr/balade-en-nature-avec-les-alpagas

