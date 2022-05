Balade en musique allemande du XIIe au XXe siècle par Choeur Adhémar Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Dieulefit Drôme Dieulefit EUR 10 40 choristes + une soprano , un organiste et un violon sous la direction du chef de choeur Fabrice Vernette régaleront le public avec la musique de 9 compositeurs allemands du 12e au 20e siècle . +33 6 71 20 76 72 Dieulefit

