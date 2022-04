Balade en mer sur un voilier, 21 mai 2022, .

Balade en mer sur un voilier

2022-05-21 13:45:00 – 2022-05-21 15:45:00

Embarquez sur un voilier avec le Deauville Yacht Club et partez au large de Deauville pour une balade en mer de deux heures à la découverte du monde de la voile.

Quel que soit votre age (mais à partir de 3 ans) ou votre niveau, mené par Malko, un expert en la matière, vous tirerez des bords devant les plages de la côte Fleurie et les falaises des Roches noires, accompagnés des oiseaux de mer. Vous pourrez admirer aussi l’estuaire de la Seine et sa baie entre le Cap de la Hève et Bernières sur mer , faire une incursion dans la Touques pour embrasser Deauville et Trouville, apprécier cette lumière si particulière qui a attiré les peintres impressionnistes en fin de journée…

Tous les publics sont les bienvenus. Les J80, voiliers d’une longueur de 8 mètres sont capables d’accueillir 2 à 5 personnes. sur cette balade nautique.

A prévoir en fonction des conditions météorologiques : crème solaire, lunettes de soleil, coupe-vent étanche, pull/polaire, bonnet/casquette, chaussures de sports à semelles claires (éviter chaussures ouvertes), vêtements de rechange. Les effets personnels peuvent être mis dans la cabine du bateau. Gilets de sauvetage fournis et si nécessaire pantalons de ciré.

(2h) – Niveau 1

contact@deauvilleyachtclub.org +33 2 31 88 38 19 http://www.deauvilleyachtclub.fr/

© A. Le Gall/Calvados nautisme

dernière mise à jour : 2022-04-24 par