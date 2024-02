Balade en mer en voilier habitable à Ouistreham Phare de Ouistreham Ouistreham, vendredi 10 mai 2024.

Balade en mer en voilier habitable à Ouistreham Phare de Ouistreham Ouistreham Calvados

Depuis la mer, le Calvados dévoile toute sa richesse naturelle et historique. Embarquez sur un voilier habitable à Ouistreham, charmant port de la côte de Nacre, voisin de la Côte Fleurie. Découvrez avec votre skipper le milieu marin et l’exceptionnelle diversité du littoral calvadosien avec ses falaises du Jurassique, l’estuaire de l’Orne, les dunes et le banc des Oiseaux de Merville-Franceville, zone ornithologique protégée.

Et si la chance nous sourit, les dauphins et phoques nous accompagneront dans notre sillage.

Sur le plan historique, observez sous un angle nouveau la célèbre plage du Débarquement, ‘Sword Beach’, lieu de célébration du D-Day, bordée d’élégantes villas du bord de mer.

Parés à embarquer pour ce moment convivial?!

Tout âge, selon météo le jour de la sortie.

Suggestion la balade sur voilier sur le canal de Caen la Mer

Depuis la mer, le Calvados dévoile toute sa richesse naturelle et historique. Embarquez sur un voilier habitable à Ouistreham, charmant port de la côte de Nacre, voisin de la Côte Fleurie. Découvrez avec votre skipper le milieu marin et l’exceptionnelle diversité du littoral calvadosien avec ses falaises du Jurassique, l’estuaire de l’Orne, les dunes et le banc des Oiseaux de Merville-Franceville, zone ornithologique protégée.

Et si la chance nous sourit, les dauphins et phoques nous accompagneront dans notre sillage.

Sur le plan historique, observez sous un angle nouveau la célèbre plage du Débarquement, ‘Sword Beach’, lieu de célébration du D-Day, bordée d’élégantes villas du bord de mer.

Parés à embarquer pour ce moment convivial?!

Tout âge, selon météo le jour de la sortie.

Suggestion la balade sur voilier sur le canal de Caen la Mer .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 14:00:00

fin : 2024-05-10 17:00:00

Phare de Ouistreham Cap Canal Mer

Ouistreham 14150 Calvados Normandie capcanalmer@gmail.com

L’événement Balade en mer en voilier habitable à Ouistreham Ouistreham a été mis à jour le 2024-02-08 par OT Coeur de Nacre