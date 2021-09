Nantes ensa nantes Loire-Atlantique, Nantes Balade en Mapp mobile ensa nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Balade en Mapp mobile ensa nantes, 17 septembre 2021, Nantes. Balade en Mapp mobile

ensa nantes, le vendredi 17 septembre à 20:30

Les conditions sanitaires nous avaient malheureusement contraints à repousser cet événement de clôture mais nous allons enfin pouvoir organiser la restitution des archi’teliers “les mappers de l’île” qui ont eu lieu au printemps et à la toussaint 2020. Durant une balade nocturne, la mapp mobile projettera une fresque animée sur les bâtiments du parcours. Cette fresque sera composée d’illustrations réalisées par les enfants durant les archi’teliers. La balade aura lieu le 17 septembre à 20h30 et durera environ 1h, de l’école d’architecture au skatepark boulevard Doumergue.

inscription gratuite mais obligatoire avant le 15 septembre 2021

Parcours urbain et mapping de dessins réalisés pendant les archi’teliers proposés par l’ardepa et la samoa, en collaboration avec le collectif GRU. ensa nantes 6 quai f mitterrand, nantes Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:30:00 2021-09-17T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu ensa nantes Adresse 6 quai f mitterrand, nantes Ville Nantes lieuville ensa nantes Nantes