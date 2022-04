Balade en longe côte sur Omaha Beach Eolia

Balade en longe côte sur Omaha Beach Eolia, 17 avril 2022, . Balade en longe côte sur Omaha Beach

du dimanche 17 avril au dimanche 25 septembre à Eolia

Venez pratiquer la marche aquatique sur Omaha Beach, une sortie ludique et unique pour découvrir l’histoire, le territoire mais aussi la faune et la flore ! Au départ de Colleville-sur-Mer, venez pratiquer cette activité détente pour découvrir Omaha Beach et observer son paysage sous un autre angle. Et avec un peu de chance, vous y apercevrez le phoque ! Une autre façon de marcher pour découvrir tous les bienfaits de la mer tout en profitant des savoirs du moniteur. Marchez , vous apprendrez ! Accessibles à ceux qui savent nager. Minimum de 4 personnes pour que la sortie ait lieu.

Tarif réduit 15,00€ sortie pour ados

Découvrez le site exceptionnel d’Omaha Beach autrement… Au cours d’une randonnée de marche en mer (équipement spécifique fourni) d’une 1h15 vous ferez connaissance avec la faune et la flore de… Eolia Lieu dit Le Cavey,14710,COLLEVILLE SUR MER

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T12:00:00 2022-04-17T13:30:00;2022-04-24T17:00:00 2022-04-24T18:30:00;2022-05-01T12:00:00 2022-05-01T13:30:00;2022-05-08T17:00:00 2022-05-08T18:30:00;2022-05-15T12:00:00 2022-05-15T13:30:00;2022-05-22T17:00:00 2022-05-22T18:30:00;2022-05-29T12:00:00 2022-05-29T13:30:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T17:30:00;2022-06-12T12:00:00 2022-06-12T13:30:00;2022-06-19T16:30:00 2022-06-19T18:00:00;2022-06-26T12:30:00 2022-06-26T14:00:00;2022-07-03T16:00:00 2022-07-03T17:30:00;2022-07-17T16:00:00 2022-07-17T17:30:00;2022-07-24T11:30:00 2022-07-24T13:00:00;2022-07-31T17:00:00 2022-07-31T18:30:00;2022-08-07T12:00:00 2022-08-07T13:30:00;2022-08-14T17:00:00 2022-08-14T18:30:00;2022-08-28T13:00:00 2022-08-28T14:30:00;2022-09-11T13:00:00 2022-09-11T14:30:00;2022-09-25T12:00:00 2022-09-25T13:30:00

Détails Autres Lieu Eolia Adresse Lieu dit Le Cavey,14710,COLLEVILLE SUR MER lieuville Eolia

Eolia https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//