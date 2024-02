Balade en kayak sur la Seulles Centre de Loisirs Nautiques d’Asnelles (CLNA) Asnelles, samedi 20 avril 2024.

Balade en kayak sur la Seulles Centre de Loisirs Nautiques d’Asnelles (CLNA) Asnelles Calvados

Le CLNA vous propose de découvrir sa nouvelle activité la balade en kayak sur la Seulles.

Accompagné d’un moniteur diplômé, venez découvrir la Seulles et son environnement. Tout le long de cette descente vous pourrez admirer son paysage, son histoire ainsi que la faune et la flore présentes.

De Banville à Courseulles sur mer pour une descente de 2h.

Activité réservée aux adultes et aux enfants de plus de 12 ans. Les mineurs doivent être obligatoirement accompagnés d’une personne majeure. Il est obligatoire de savoir nager.

Le rdv se fait 1 heure avant au Centre de Loisirs Nautiques d’Asnelles. Comptez 2h de descente mais 4h d’activité, 1h avant la descente et 1 après.

TARIFS DE GROUPE nous contacter.

(2h) Niveau 1

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 09:30:00

fin : 2024-04-20 11:30:00

Centre de Loisirs Nautiques d’Asnelles (CLNA) Cale de l’Essex

Asnelles 14960 Calvados Normandie charavoileasnelles@orange.fr

