Balade en kayak, la fin de journée en beauté Le pont Grisey Isigny-sur-Mer, jeudi 1 août 2024.

Venez profitez d’une découverte originale des marais de l’Elle, en fin de journée, à bord d’un kayak ! Moment de la journée où la nature se dévoile, profitez en famille ou entre amis de la quiétude des marais de l’Elle en soirée. Vous pourrez y observer oiseaux, petits mammifères et autre animaux de ce milieu humide. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Prévoir un change, lunettes de soleil et chaussures fermées.

Réservation obligatoire.

(6km/2h) Niveau 1

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01 18:00:00

fin : 2024-08-01 20:00:00

Le pont Grisey La Bouillotte

Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

