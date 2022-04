Balade en kayak “En pagayant sur l’Elle” Le pont grisey

Balade en kayak “En pagayant sur l’Elle” Le pont grisey, 14 avril 2022, . Balade en kayak “En pagayant sur l’Elle”

du jeudi 14 avril au mercredi 31 août à Le pont grisey

Cette sortie en kayak au beau milieu des rivières du Calvados est probablement l’une des meilleures façons de prendre le temps de découvrir Isigny-sur-Mer et ses alentours. Une sortie familiale et conviviale entre terre, mer et marais. Le point de ralliement ? Le lieu-dit “La Bouillotte” à Neuilly-La-Forêt mais ne manquez pas de réserver car les places sont chères ! Une dernière chose : prévoyez une tenue de rechange. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Tarif de base 12,00€ Tarif réduit 20,00€ pour 2 personnes/kayak double

Profitez d’une découverte originale des marais de l’Elle, à bord d’un kayak ! Votre guide vous fera découvrir le patrimoine naturel et l’histoire des marais du Bessin. Profitez d’une balade… Le pont grisey la Chaussée,14230,ISIGNY-SUR-MER

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T16:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-28T16:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-07-13T16:00:00 2022-07-13T18:00:00;2022-07-15T12:00:00 2022-07-15T14:00:00;2022-07-20T16:00:00 2022-07-20T18:00:00;2022-07-22T12:00:00 2022-07-22T14:00:00;2022-07-27T16:00:00 2022-07-27T18:00:00;2022-07-29T12:00:00 2022-07-29T14:00:00;2022-08-03T16:00:00 2022-08-03T18:00:00;2022-08-05T12:00:00 2022-08-05T14:00:00;2022-08-10T16:00:00 2022-08-10T18:00:00;2022-08-12T12:00:00 2022-08-12T14:00:00;2022-08-17T16:00:00 2022-08-17T18:00:00;2022-08-19T12:00:00 2022-08-19T14:00:00;2022-08-24T16:00:00 2022-08-24T18:00:00;2022-08-26T12:00:00 2022-08-26T14:00:00;2022-08-31T16:00:00 2022-08-31T18:00:00

Détails Autres Lieu Le pont grisey Adresse la Chaussée,14230,ISIGNY-SUR-MER lieuville Le pont grisey

Le pont grisey https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//