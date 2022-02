Balade en kayak « En pagayant sur l’Elle’ Isigny-sur-Mer, 13 juillet 2022, Isigny-sur-Mer.

Balade en kayak « En pagayant sur l’Elle’ NEUILLY LA FORET Le pont grisey Isigny-sur-Mer

2022-07-13 14:00:00 – 2022-07-13 16:00:00 NEUILLY LA FORET Le pont grisey

Isigny-sur-Mer Calvados Isigny-sur-Mer

Profitez d’une découverte originale des marais de l’Elle, à bord d’un kayak ! Votre guide vous fera découvrir le patrimoine naturel et l’histoire des marais du Bessin. Profitez d’une balade familiale et conviviale où petits et grands profiteront d’un moment de quiétude. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Prévoir un change, lunettes de soleil et chaussures fermées.

(6km /2h) – Niveau 1

accueil@isigny-omaha-tourisme.fr +33 2 31 21 46 00 https://www.isigny-omaha-tourisme.fr/

NEUILLY LA FORET Le pont grisey Isigny-sur-Mer

