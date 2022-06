Balade en kayak & découverte de l’étang de Berre

Balade en kayak & découverte de l’étang de Berre, 5 juillet 2022, . Balade en kayak & découverte de l’étang de Berre

2022-07-05 – 2022-08-24 A la fraiche en matinée ou avec pour ambiance un coucher de soleil, vous pouvez profiter d’une sortie détente (et instructive) au fil de l’eau.



Avec un arrêt « apéro » au bord de l’eau. Des randonnées sur l’eau, en kayak de mer, encadrées et agrémentées de commentaires sur l’histoire des étangs de Berre avec des moniteurs diplômés et passionnés d’Istres Entressen Canoé Kayak. A la fraiche en matinée ou avec pour ambiance un coucher de soleil, vous pouvez profiter d’une sortie détente (et instructive) au fil de l’eau.



Avec un arrêt « apéro » au bord de l’eau. dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville