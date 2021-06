ISIGNY-SUR-MER la Bouillotte Isigny-sur-Mer Balade en kayak au soleil couchant la Bouillotte ISIGNY-SUR-MER Catégorie d’évènement: Isigny-sur-Mer

Balade en kayak au soleil couchant la Bouillotte, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, ISIGNY-SUR-MER. Balade en kayak au soleil couchant

du jeudi 15 juillet au jeudi 26 août à la Bouillotte

Au soleil couchant, venez profitez d’une découverte originale des marais de l’Elle, à bord d’un kayak ! Moment de la journée où la nature se dévoile, profitez en famille ou entre amis de la quiétude des marais de l’Elle en soirée. (6km/2h) – Niveau 1

Tarif de base 12,00€ 1 personne Tarif de base 20,00€ 2 personnes-kayak double

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T19:30:00 2021-07-15T21:30:00;2021-07-29T19:30:00 2021-07-29T21:30:00;2021-08-12T19:30:00 2021-08-12T21:30:00;2021-08-26T19:30:00 2021-08-26T21:30:00

