BALADE EN KAYAK AU COUCHER DU SOLEIL À LA POINTE SAINT-GILDAS Préfailles Préfailles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Préfailles

BALADE EN KAYAK AU COUCHER DU SOLEIL À LA POINTE SAINT-GILDAS Préfailles, 4 juillet 2022, Préfailles. BALADE EN KAYAK AU COUCHER DU SOLEIL À LA POINTE SAINT-GILDAS Préfailles

2022-07-04 – 2022-07-04

Préfailles Loire-Atlantique Les plus : 2h d’activité avec un guide. L’accompagnateur est un professionnel diplômé Brevet d’État ou Brevet professionnel, qualifié pour la découverte de l’environnement.

Des photos de votre balade.

Un apéritif pour bien finir la balade. Matériel fourni :

– Kayak ouvert 2 places ou kayak ponté 1 place. Kayaks confortables et très stables.

– Gilet de sauvetage, pagaie double, polo lycra (et coupe-vent si besoin). Conseils de Florent :

– Prévoir une tenue adaptée à la météo, crème solaire, casquette, chaussures obligatoires

– Apportez une tenue de rechange et de l’eau

Public : Ouvert à tous à partir de 8 ans, savoir nager, pas de condition physique nécessaire.

Annulation : en fonction de la météo, la prestation pourra être annulée. Seul l’organisateur, Kayak Nomade est en mesure de prendre la décision de l’annulation. Dans la mesure du possible, une solution de report vous sera proposée (à défaut, la prestation vous sera remboursée par Kayak Nomade). Balade de 2h au coucher du soleil avec Florent. La Pointe Saint-Gildas est l’un des sites naturels les plus visités de Loire-Atlantique. Partez à la découverte de la côte de Préfailles à fleur d’eau et apprécier un panorama unique à la lumière du crépuscule. Une façon originale de découvrir le li prefailles@pornic.com +33 2 40 21 62 22 Les plus : 2h d’activité avec un guide. L’accompagnateur est un professionnel diplômé Brevet d’État ou Brevet professionnel, qualifié pour la découverte de l’environnement.

Des photos de votre balade.

Un apéritif pour bien finir la balade. Matériel fourni :

– Kayak ouvert 2 places ou kayak ponté 1 place. Kayaks confortables et très stables.

– Gilet de sauvetage, pagaie double, polo lycra (et coupe-vent si besoin). Conseils de Florent :

– Prévoir une tenue adaptée à la météo, crème solaire, casquette, chaussures obligatoires

– Apportez une tenue de rechange et de l’eau

Public : Ouvert à tous à partir de 8 ans, savoir nager, pas de condition physique nécessaire.

Annulation : en fonction de la météo, la prestation pourra être annulée. Seul l’organisateur, Kayak Nomade est en mesure de prendre la décision de l’annulation. Dans la mesure du possible, une solution de report vous sera proposée (à défaut, la prestation vous sera remboursée par Kayak Nomade). Préfailles

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Préfailles Autres Lieu Préfailles Adresse Ville Préfailles lieuville Préfailles Departement Loire-Atlantique

Préfailles Préfailles Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prefailles/

BALADE EN KAYAK AU COUCHER DU SOLEIL À LA POINTE SAINT-GILDAS Préfailles 2022-07-04 was last modified: by BALADE EN KAYAK AU COUCHER DU SOLEIL À LA POINTE SAINT-GILDAS Préfailles Préfailles 4 juillet 2022 Loire-Atlantique Préfailles

Préfailles Loire-Atlantique